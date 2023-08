Viabilità, oltre 2 milioni e 800 mila euro per manutenzione strade provinciali della zona ovest

Nuovo programma di interventi per il miglioramento delle condizioni della viabilità interna da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali è stata infatti approvata la proposta di aggiudicazione di un importante appalto per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona ovest.

La gara, effettuata integralmente in modalità telematica e tramite inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’Impresa COREPP SRL (Avv.) – UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (Aus.) con sede a Favara (AG), che ha offerto il ribasso del 31,31%, per un importo contrattuale complessivo di 2.806.248,87 euro più IVA (compresi 35.903,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

I lavori, progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sono stati finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (D.D.G. n. 408 del 10/11/2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica).

Le strade provinciali che saranno interessate dai lavori di manutenzione straordinaria ricadono nei territori di Ribera, Sciacca, Montallegro, Siculiana, Lucca Sicula, Burgio, Villafranca Sicula e Sambuca di Sicilia.