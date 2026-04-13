Viadotto Re, al via l’ultima fase dei lavori: ecco come cambia la viabilità 

Nel pomeriggio prenderà il via l’ultima fase dei lavori di completamento del Viadotto Re, dopo la conclusione degli interventi che hanno portato alla sostituzione della barriera di sicurezza con un sistema di ultima generazione dotato di illuminazione guard-led.

Si tratta di un intervento infrastrutturale rilevante, finalizzato a migliorare sia le condizioni di sicurezza sia la qualità complessiva della viabilità lungo il tratto interessato.Le operazioni rientrano in un più ampio programma di potenziamento della rete stradale e proseguiranno con lavorazioni che interesseranno la carreggiata lato monte e parte della SS 115 Ter.

Durante l’esecuzione dei lavori sono previste modifiche alla circolazione: sulla SS 115 sarà istituito un senso unico alternato. Inoltre, non sarà consentita la svolta verso la SS 115 Ter in direzione del centro di Porto Empedocle. La strada sarà quindi percorribile esclusivamente in direzione Trapani. Restrizioni temporanee a fronte di un intervento che punta a garantire standard più elevati di sicurezza e funzionalità dell’arteria stradale.