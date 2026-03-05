PRIMO PIANO

Malore mentre guida, camionista riesce ad accostare e poi muore

A dare i primi soccorsi un giovane volontario di una associazione medica che ha notato la scena ed ha praticato le manovre di rianimazione

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Un camionista, S.M, originario di Catania, di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida del suo mezzo lungo la autostrada Trapani-Palermo. La vittima si trovava alla guida lungo la bretella per Birgi quando si è sentito improvvisamente male, ed è riuscito ad accostare il camion prima di perdere conoscenza, evitando così di trascinare nel pericolo altri veicoli in transito.

A dare i primi soccorsi un giovane volontario dell’associazione “Paceco Soccorso”, che in quel momento stava percorrendo la stessa strada a bordo di un’auto medica diretta a Palermo per un servizio farmaci, che ha notato la scena e si è fermato immediatamente, ed ha avviato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco in attesa dei soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, Vasile in aula: “Non sono un santo ma neanche un mafioso”
Agrigento

Agrigento, domani niente raccolta di plastica e vetro
Agrigento

Confiagricoltura dona defibrillatore alla Questura di Agrigento
Agrigento

Giornata dedicata a Sebastiano Tusa, il 10 marzo ingresso gratuito in musei e parchi
Cultura

Al teatro Pirandello in scena “I corpi di Elizabeth” con la regia di Cristina Crippa ed Elio De Capitani 
di Giuseppe Castaldo

“Appalti ad amici e parenti a Lampedusa”: rinviati a giudizio ex sindaco, imprenditori e dirigenti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv