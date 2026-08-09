Violenza sessuale su due escort colombiane, al via processo d’appello 

Prenderà il via il prossimo 1 ottobre, davanti i giudici della terza sezione della Corte di appello di Palermo, il processo di secondo grado a carico di Mohamed Elhasha, 28 anni, egiziano, accusato di una violenza sessuale e una tentata violenza ai danni di due escort colombiane. In primo grado l’imputato è stato condannato ad 8 anni e 4 mesi di reclusione, una pena più alta rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

La vicenda scaturisce dalle indagini della polizia del commissariato di Sciacca su quanto accaduto in un appartamento in piazza Carmine. Secondo quanto ricostruito, l’egiziano si sarebbe recato nella casa/appuntamenti pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana. Tra le accuse anche una tentata violenza ai danni di un’altra donna, non consumata in seguito all’arrivo di un altro cliente.