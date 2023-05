Il colonnello Stingo dopo l’assoluzione: “Restituiti serenità e sorriso”

“Una formula assolutoria piena che restituisce la serenità a me e agli altri ufficiali coinvolti in questa vicenda ma soprattutto restituisce il sorriso alla cittadinanza attiva di questa provincia, a tutti coloro i quali lottano al nostro fianco contro il crimine comune ed organizzato per restituire a questa società le libertà negate e soprattutto l’orgoglio di essere agrigentini.” Lo ha dichiarato il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, rompendo il silenzio dopo aver incassato l’assoluzione nella delicata inchiesta che lo aveva visto coinvolto insieme ad altri due ufficiali.