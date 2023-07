80 Anni dallo Sbarco in Sicilia, al Comune di Agrigento installata elica di un bombardiere italiano

Proseguono le iniziative ad Agrigento dedicate al “1943-2023 80 Anni dallo Sbarco in Sicilia”.

Oggi pomeriggio nell’atrio del Palazzo di Città è stato inaugurato l’installazione di un’elica di un bombardiere italiano recuperato nelle acque dell’agrigentino alla presenza del Prefetto Filippo Romano, del sindaco Franco Miccichè, il Comandante dell’Esercito in Sicilia, Generale Maurizio Angelo Scardino.

“Ringrazio l’ing. Salvatore Carreca, dell’associazione Arma Aeronautica di Catania, per aver curato l’identificazione dell’elica e la sua attribuzione al velivolo Fiat BR.20 M. Ringrazio, altresì, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, Andrea De Castro che ha curato le commemorazioni dell’ottantesimo dello Sbarco Alleato in Sicilia”, scrive in una il primo cittadino Francesco Miccichè.