Accordo tra Comune e associazionismo, Vullo: “Collaborazione che avrà ricadute sul territorio”

Marco Vullo, Assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, commenta positivamente l’avvio dell’accordo di collaborazione gratuita tra il Comune di Agrigento e il Centro Servizi per il volontariato di Palermo che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di azioni di solidarietà e cittadinanza attiva.

“Dopo il primo incontro che mi ha visto presente assieme al CeSVoP presente con la consigliera Maria Concetta Venezia e ad altre 33 associazioni di volontariato, associazioni culturali ed enti del terzo settore che svolgono la loro attività di impegno sociale e valorizzazione del territorio nella città di Agrigento – dice Vullo – abbiamo posto le basi per rafforzare il tessuto sociale e di welfare non posso che essere soddisfatto per l’interesse suscitato già da subito. Siamo riusciti a creare una rete orizzontale, una collaborazione che mira ad implementare tavoli di co-programmazione e co-progettazione e di collaborazione che promuovano il volontariato nel territorio agrigentino. A breve sarà costituito un coordinamento tecnico che supervisionerà le iniziative da portate a termine, già nel mese di maggio avremo un secondo incontro operativo. Posso dire che oggi ad Agrigento si è costituita una rete solida che vede il mio Assessorato, il CeSVoP ed il mondo dell’associazionismo remare in una unica direzione per creare opportunità e sviluppo nel territorio e con questa rete di professionisti e di sensibilità possiamo fare solo bene” conclude l’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo.