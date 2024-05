Accusa malore e perde controllo dell’auto, 30enne in ospedale 

Momenti di panico per un incidente stradale avvenuto ieri mattina nel centro di Agrigento, nei pressi della stazione in piazza Marconi. Un trentenne ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Opel Tigra. Il conducente, privo di sensi, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Il veicolo si è fermato a pochi passi dalla scalinata che si trova nei pressi della Banca d’Italia. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha trasferito il trentenne in ospedale. L’uomo è stato rianimato e le sue condizioni sono in miglioramento. Non è in pericolo di vita.