Agrigento

Acque piovane, sopralluogo in via Rosario Di Salvo e via Toscana per risolvere le criticità

Durante il sopralluogo sono state analizzate le possibili soluzioni e si è giunti alla definizione di un intervento tecnico condiviso con i cittadini

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Nella giornata odierna il consigliere comunale Angelo Vaccarello, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’intersezione tra via Rosario Di Salvo e via Toscana, alla presenza del geom. Raimondo Salli del Settore Reti Idriche, incaricato dall’ing. Alberto Avenia, dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Agrigento.

L’incontro con i residenti ha permesso di constatare sul posto le criticità storiche legate al non corretto convogliamento delle acque piovane, che da tempo causano disagi alla viabilità e ai cittadini della zona.

Durante il sopralluogo sono state analizzate le possibili soluzioni e si è giunti alla definizione di un intervento tecnico condiviso con i cittadini, caratterizzato da tempi rapidi di esecuzione e costi contenuti, finalizzato a risolvere definitivamente la problematica.

Il consigliere Vaccarello, nel ringraziare l’assessore Principato per la collaborazione, ha espresso soddisfazione per il confronto costruttivo con i residenti e per il supporto degli uffici tecnici comunali, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a garantire interventi concreti e risolutivi a beneficio del territorio.

