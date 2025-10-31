Caltanissetta, sequestrati oltre 7 mila articoli non sicuri di “Halloween”





I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno svolto un’attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale che ha consentito di effettuare diversi sequestri, nell’ambito delle iniziative coordinate da S.E. il Prefetto di Caltanissetta e in costante raccordo con le altre Forze di Polizia.

Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Caltanissetta e Gela, presso vari esercizi commerciali della zona, hanno portato al sequestro di oltre 7.000 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d’uso.

Ai fini della commercializzazione, infatti, il Codice del consumo prevede l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, atteso che queste, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute dei consumatori finali.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25.000 Euro.