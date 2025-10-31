Due auto a fuoco a Grotte: l’intervento dei Vigili del fuoco

Un’auto è stata avvolta dalla fiamme questa mattina a Grotte. Il veicolo si trovava posteggiato in Via Crispi quando improvvisamente dal vano motore si sono sprigionate le fiamme che molto velocemente si sono propagate all’altra auto vicino. Lanciato l’allarme da parte di alcuni commercianti della zona sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area; nell’incendio non si registrano feriti, ma è rimasta annerita dal fumo nero la facciata del palazzo attiguo. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per capire la natura dell’incendio. (Foto Carmelo Arnone di Grotte.info)