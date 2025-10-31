Grotte

Due auto a fuoco a Grotte: l’intervento dei Vigili del fuoco

Al via le indagini da parte dei Carabinieri per capire la natura dell'incendio

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Un’auto è stata avvolta dalla fiamme questa mattina a Grotte. Il veicolo si trovava posteggiato in Via Crispi quando improvvisamente dal vano motore si sono sprigionate le fiamme che molto velocemente si sono propagate all’altra auto vicino. Lanciato l’allarme da parte di alcuni commercianti della zona sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area; nell’incendio non si registrano feriti, ma è rimasta annerita dal fumo nero la facciata del palazzo attiguo. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per capire la natura dell’incendio. (Foto Carmelo Arnone di Grotte.info)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Grotte

Due auto a fuoco a Grotte: l’intervento dei Vigili del fuoco
Palermo

Medico aggredito dal padre di un piccolo paziente: intervengono i Carabinieri
Racalmuto

Nadia Lauricella in nomination ai Tiktok Awards: “per vincere ho bisogno del vostro sostegno”
Agrigento

Agrigento2025, Miccichè: “non nego criticità, da Corte Conti margini di miglioramenti”
Agrigento

Tre nuovi funzionari al Libero Consorzio comunale di Agrigento
Apertura

Con l’auto contro un muro: morto 18enne, due feriti