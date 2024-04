Ad Agrigento la “Giornata nazionale della prevenzione”: l’iniziativa Animo e Fadoi

Si è svolta questa mattina in piazza Cavour la prima edizione della “Giornata Nazionale della Prevenzione”, promossa dalla Fondazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e da ANIMO (Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera) rispettivamente rappresentate dai presidenti regionali, il dottor Giuseppe Lo Faro e la dottoressa Mariella Di Grigoli.

Fino alle ore 17, in Piazza Cavour, i medici e gli infermieri di FADOI e ANIMO effettueranno screening gratuiti, senza necessità di prenotazione, al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso la cultura della prevenzione contro l’insorgenza delle malattie croniche più frequenti come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, scompenso cardiaco e bronchite cronica.