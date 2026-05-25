Ad Agrigento nasce Ultramedica: il nuovo centro specialistico tra salute e avanguardia 

Ad Agrigento è nato un nuovo poliambulatorio dove medicina specialistica, fisioterapia e movimento consapevole si incontrano sotto un unico tetto per prendersi cura del paziente a 360°. Si chiama Ultramedica il progetto creato e voluto dai dottori Marco Scozzari, Calogero Corsello e Giuseppe Corsello che hanno scelto di mettere insieme competenze ed esperienza per costruire un modo nuovo di prendersi cura delle persone. La struttura è stata inaugurata nella sede del “Business Center Angelo Scifo”, il centro direzionale in via Mazzini, proprio accanto al tribunale di Agrigento.

Ultramedica nasce per offrire un percorso completo: dalla diagnosi specialistica alla riabilitazione, fino al mantenimento fisico nella palestra medica. “Il nostro obiettivo è rimettere al centro la persona – dicono i soci di Ultramedica – integrando cura medica e movimento consapevole.” Un unico centro, un unico team che dialoga sul percorso del paziente con medici specialisti e istruttori qualificati che collaborano tra loro. Sono quasi 25 i professionisti che copriranno tutte le aree della medicina specialistica — inclusa la neonatologia — dalla diagnosi al follow-up. Clicca qui per scoprire il mondo di Ultramedica.