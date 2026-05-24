Calcio

Sarà Akragas-Valderice la finale play off regionale: in palio l’Eccellenza

Si giocherà idomenica 31 maggio 2026 in campo neutro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’ultimo ostacolo verso l’Eccellenza passa dalla finale regionale dei play off. Sarà infatti il Valderice l’avversario dell’Akragas SLP nell’atto conclusivo della stagione, in programma domenica 31 maggio 2026 in campo neutro. La sede della finalissima sarà ufficializzata martedì dalla Lega, ma una cosa è già certa: sarà una sfida secca, da dentro o fuori. Novanta minuti, ed eventualmente supplementari e rigori, per decidere chi conquisterà la promozione in Eccellenza.
Dopo il successo ottenuto contro la Jonica e il passaggio del turno conquistato con carattere e determinazione, i biancazzurri si preparano ad affrontare una formazione esperta e costruita per vincere.
“E’ una squadra di categoria con tanta esperienza e giocatori di qualità – ha dichiarato mister Sebi Catania – mi aspetto una bella finale, una bella partita. Hanno uomini che meritano grande rispetto perché hanno fatto questa categoria e l’hanno vinta”.
Adesso non ci sono più calcoli. Novanta minuti per scrivere il finale di stagione e provare a riportare il nome dell’Akragas nel campionato di Eccellenza.

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