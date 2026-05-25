Apertura

Due giovani morti in incidente stradale: avevano 21 e 23 anni

Violento scontro nella notte tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Violento scontro nella notte tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci a Catania. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un coetaneo di 23 anni originario dello Sri Lanka. Inutili i soccorsi; i due giovani sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia locale che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AgrigentoIn aggiornamento

Amministrative, urne aperte fino alle 15 e poi inizierà lo spoglio 
Apertura

Due giovani morti in incidente stradale: avevano 21 e 23 anni
Apertura

Ubriaco crea il caos danneggiando pizzeria e auto delle forze dell’ordine, denunciato 
Agrigento

Rissa a colpi di bottiglia e morsi in via Atenea, due feriti 
Apertura

Compra banconote false, indagato 23enne di Montallegro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv