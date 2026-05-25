Rissa a colpi di bottiglia e morsi in via Atenea, due feriti 

Si sono affrontati colpendosi a calci e pugni davanti gli occhi increduli di turisti e passanti a Porta di Ponte, proprio all’ingresso della centralissima via Atenea. È accaduto ieri mattina ad Agrigento dove due immigrati hanno dato vita ad una violenta rissa.

I motivi sono ancora sconosciuti. Uno dei due ha anche utilizzato una bottiglia di vetro rotta nel tentativo di colpire il rivale. Quest’ultimo, invece, ha ferito l’altro con un morso. Soltanto l’arrivo dei poliziotti ha scongiurato conseguenze ben peggiori. Entrambi gli immigrati sono rimasti feriti e sono stati medicati dagli operatori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza.