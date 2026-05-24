Alle 23 urne chiuse, ad Agrigento affluenza al 46.01%

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Nella provincia di Agrigento urne chiuse per le elezioni Comunali. Si torna a votare nella giornata di domani 25 maggio dalle ore 7 alle 15 e poi si parte con lo spoglio delle schede. Ad Agrigento l’affluenza è del 46.01%; su 51.266 elettori hanno votato 23.586 cittadini. Alle comunali del 2020, alle ore 23, aveva votato infatti il 46,05% degli aventi diritto. Nei novi comuni l’affluenza è pari al 44,85%: su 118.262 elettori i votanti sono stati 53.039.

I dati Comune per Comune:

Agrigento su 51.266 elettori alle ore 12.30 hanno votato 23.586 pari al 46,01% con un calo del -0,05% rispetto alle elezioni di cinque anni fa.

Camastra su 2.727 elettori sono stati 1.114 i cittadini che sono recati alle urne pari al 40,85% . Rispetto alla tornata elettorale precedente si registra un calo pari allo -4,30%.

Cammarata sono 3.256 i votanti su 5.347 elettori, pari al 60,89% . Si registra una maggiore affluenza del +2,55% rispetto alle precedenti elezioni.

Casteltermini il 33,34% cioè 4.068 cittadini sono andati a votare, su 12.201; si registra un +0,19% dell’affluenza

Raffadali sono 5.614 i cittadini che hanno votato su 13.744 elettori pari al 40,85% con un calo rispetto alle precedenti elezioni del -4,56%.

Ribera, (dati ancora non pervenuti).

Sambuca di Sicilia, su 5.532 elettori si sono recati alle urne 3.044 cittadini pari al 55,03%; rispetto a prima c’è un calo del -0,43% .

Siculiana, sono 2.309 i votanti su 6.130 elettori pari al 37,67% con un calo del -4,31% rispetto alle precedenti amministrazione.

Villafranca Sicula, sono 790 i votanti su 1.391 elettori pari al 56,79% con un calo del -12,40% rispetto alle precedenti amministrazione.