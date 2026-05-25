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Compra banconote false, indagato 23enne di Montallegro 

Al giovane agrigentino viene contestato l’acquisto di due “partite” di soldi falsi attraverso una piattaforma di messaggistica

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Un ventitreenne incensurato di Montallegro è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Al giovane agrigentino viene contestato l’acquisto di due “partite” di soldi falsi attraverso una piattaforma di messaggistica instantanea.

Prima, secondo quanto ipotizzato, avrebbe acquistato 5 banconote contraffatte di taglio 50 euro al prezzo di 97 euro; poi altre 11 banconote sempre da 50 euro pagando 220 euro. L’indagato, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, ha respinto le accuse sostenendo di essere stato vittima di una sottrazione del profilo. 

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