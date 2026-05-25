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Ubriaco crea il caos danneggiando pizzeria e auto delle forze dell’ordine, denunciato 

In evidente stato di alterazione è entrato in una pizzeria danneggiando gli arredi per poi scagliarsi subito dopo contro le auto di servizio di polizia e carabinieri

Pubblicato 39 secondi fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione è entrato in una pizzeria danneggiando gli arredi per poi scagliarsi subito dopo contro le auto di servizio di polizia e carabinieri. È accaduto nel centralissimo corso Umberto, a Licata.

Protagonista della notte di follia è stato un 45enne marocchino, adesso denunciato per i reati di danneggiamentio minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha manifestato subito un atteggiamento di nervosismo infastidendo i clienti dell’esercizio commerciale. Poi ha danneggiato gli arredi della pizzeria e, infine, se l’è presa anche con le auto delle forze dell’ordine che hanno riportati evidenti danni. 

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