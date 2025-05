Aeroporto Agrigento, il comitato incontra il presidente Pendolino

Proseguono le interlocuzioni da parte del Comitato Civico per l’Aeroporto per la procedura relativa all’inserimento della struttura aeroportuale provinciale nel Piano Nazionale Aeroporti e dei conseguenti prossimi obiettivi da conseguire.

Nella giornata di ieri un incontro si è svolto presso il Libero Consorzio comunale di Agrigento alla presenza del neo presidente Giuseppe Pendolino che ha manifestato consapevole interesse circa l’iter istruttorio anticipando di avere già avviato i necessari approfondimenti conoscitivi e conseguenti atti amministrativi necessari per il proseguo delle procedure necessarie.

“Ringraziamo il presidente Pendolino per il positivo e produttivo incontro manifestando la propria gratitudine e la massima considerazione verso l’interlocutore istituzionale, riproponendo ulteriormente la propria disponibilità e collaborazione, per il raggiungimento degli obiettivi utili alla collettività agrigentina”, si legge in una nota a nome di Angelo Principato presidente del Comitato Aeroporto.