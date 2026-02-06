Un chilo di cocaina sotto le tegole del tetto, arrestato 27enne

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, attraverso mirati controlli del territorio e specifiche attività investigative finalizzate a colpire le filiere della droga.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.40, personale del Nucleo Investigativo, nel corso di un controllo su strada effettuato in viale Kennedy, ha fermato un 27enne, residente a Catania. L’atteggiamento sospetto del giovane, che da subito è apparso molto nervoso per quell’accertamento, ha indotto i militari ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale e veicolare.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane aveva con sè due involucri di cocaina in pietra, del peso di 164 grammi, che aveva nascosto negli indumenti intimi nonché ben 2.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Alla luce di quel ritrovamento, gli investigatori hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del pusher, in zona Vaccarizzo, dove hanno scovato, nascosti sotto le tegole del tetto di un gazebo, ulteriori 7 bustine contenenti cocaina per quasi un chilogrammo. All’interno di un cassetto della cucina è stato, inoltre, trovato il materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

L’ingente quantitativo di droga sequestrata, in totale 1,060 chilogrammi di cocaina, immesso sul mercato avrebbe fruttato guadagni per più di 50.000 euro alle organizzazioni criminali operanti sul territorio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 27enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.