Ladri incappucciati “visitano” tabaccheria, rubati 20 mila euro tra sigarette e gratta&vinci

Una volta dentro hanno rubato sigarette, tabacco e gratta&vinci per un valore complessivo di circa 20 mila euro. Portati via anche banconote e monete per un totale di quasi 800 euro

Colpo grosso nella tabaccheria Scirica a Porto Palo, in territorio di Menfi. Tre ladri incappucciati e con dei guanti sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale dopo aver segato il blocco della saracinesca.

Una volta dentro hanno rubato sigarette, tabacco e gratta&vinci per un valore complessivo di circa 20 mila euro. Portati via anche banconote e monete per un totale di quasi 800 euro. Poi la fuga. L’azione è stata ripresa dalle telecamere dell’attività. Il proprietario, una volta fatta la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per individuare i responsabili del furto. 

