Ecstasy, cocaina e crack in casa: tre arresti

I militari dell’Arma sono intervenuti perché insospettiti dal continuo andirivieni di persone. Da qui la perquisizione

I carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sorpresi a detenere pasticche di ecstasy, cocaina e crack. I militari dell’Arma sono intervenuti perché insospettiti dal continuo andirivieni di persone. Da qui la perquisizione.

Al termine dell’attività, eseguita con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, sono stati rinvenuti: 230 grammi circa di ecstasy suddivisa in 480 pasticche; 10 grammi circa di cocaina; 38 grammi di crack; la somma contante di 1055 euro e materiale per il confezionamento della sostanza.

Durante le fasi di accesso all’abitazione sita al terzo piano dello stabile, uno dei tre occupanti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha tentato la fuga provando a calarsi da una finestra in un cortile interno con appigli di fortuna, rovinando però al suolo e cagionandosi fratture. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio di Marsala per le cure del caso.Dopo l’arresto e dell’udienza di convalida è stata disposta per tutti e tre gli stranieri di 27 anni la custodia cautelare in carcere.

