Aggrediscono poliziotti che li avevano fermati dopo incidente, denunciati padre e figlio 

Coinvolti in un incidente stradale hanno tentato di allontanarsi dal luogo venendo fermati poco dopo dalla polizia. Alla vista degli agenti – però – sono andati in escandescenza e si sono scagliati contro i poliziotti. È successo domenica pomeriggio nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento dove padre e figlio – un cinquantacinquenne e un venticinquenne residenti in provincia di Caltanissetta – sono stati denunciati a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Due poliziotti, nel tentativo di riportare la calma, hanno riportato lievi contusioni e sono stati medicati all’ospedale San Giovanni di Dio. Secondo quanto ricostruito, padre e figlio sarebbero rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada statale 115 cercando però di allontanarsi dal luogo.

Una pattuglia dell’Esercito ha lanciato l’allarme ed è intervenuta una volante della polizia che, poco dopo, è riuscita ad intercettare la macchina con a bordo i due congiunti. Gli animi si sono accesi e padre e figlio si sono scagliati contro gli agenti.