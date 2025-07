L’agrigentino Angelo Gallo Carrabba prefetto a Pistoia

“In questo momento il mio impegno principale è raccogliere elementi e informazioni che possano orientare al meglio la mia missione”.

Così il nuovo prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, nato ad Agrigento nel 1964, proveniente dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, dove dall’inizio del 2020 ha assunto l’incarico di vicario del direttore dell’Ufficio per gli Affari interni e per i rapporti con le autonomie, ricoperto finora. “Negli incontri che ho avuto con le autorità locali e con i colleghi della prefettura di Pistoia – ha aggiunto il prefetto Carrabba – sono stato informato di una serie di cose, di vicende risolte o da affrontare. C’è un metodo di collaborazione, di condivisione e di sinergia, che è già stato coltivato dal mio predecessore e che sicuramente io mi impegnerò a proseguire per raggiungere gli obiettivi nell’interesse della comunità”.

Oggi il nuovo prefetto ha incontrato anche il vescovo Fausto Tardelli, “col quale – ha spiegato – abbiamo parlato anche di eventi recenti che hanno molto catalizzato l’attenzione di questa provincia. La vicenda a cui mi riferisco è quella di Vicofaro, sulla quale con il vescovo abbiamo fatto delle riflessioni e dei commenti su una collaborazione che è stata intrapresa, con uno spirito positivo, che va assolutamente mantenuto”. Gallo Carrabba succede a Licia Donatella Messina, destinata a Caltanissetta. Laureato in giurisprudenza all’Università di Palermo, Gallo Carrabba è entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1989 venendo assegnato alla prefettura di Agrigento. Dal 1997 al 2006 è stato capo di gabinetto della prefettura di Biella, successivamente all’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’Interno e nel 2008 è stato destinato alla prefettura di Perugia dove ha ricoperto vari incarichi, da ultimo quelli di dirigente dell’Area ordine e sicurezza pubblica e di Capo di Gabinetto.

Ottimo giornalista pubblicista dal 1985 ha collaborato con tv locali agrigentine e con quotidiani isolani nonchè con vari periodici, fra cui Amministrazione civile e Anci Rivista.