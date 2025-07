Operaio grave dopo incidente sul lavoro, indagati titolare e collega di lavoro 

Ci sono due indagati per l’incidente sul lavoro avvenuto la scorsa settimana a Licata dove un operaio sessantenne è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di quattro metri mentre stava effettuando dei lavori in una abitazione privata.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato il titolare dell’impresa e un collega di lavoro: si tratta di un imprenditore sessantenne e di un operaio quarantasettenne.

L’accusa mossa nei loro confronti è quella di lesioni personali colpose. Le indagini non sono ancora concluse e sono in corso accertamenti per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana. L’uomo ha riportato la frattura di quattro vertebre e, dopo un primo ricovero all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è stato trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta.