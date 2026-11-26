Al Polo universitario, stamattina, si sono svolte le prove pratiche dell’esame finale del corso di laurea in Infermieristica. Tutti idonei i 36 laureandi che nel pomeriggio discuteranno la tesi conseguendo il titolo accademico e avviandosi all’ingresso nella professione. A rappresentare l’Ordine nella commissione esaminatrice sono il presidente dell’Opi, Salvatore Occhipinti; il segretario Salvatore Pantalena e il consigliere Antonino Venezia, responsabile delle attività professionalizzanti dell’Università degli Studi di Palermo per la sede di Agrigento. Della commissione fanno parte anche Roberto Latina, coordinatore del corso di laurea in Infermieristica, e il docente Lucio Vincenzo Mancuso.

“L’ingresso di 36 nuovi colleghi nel mondo del lavoro rappresenta una notizia importante per il nostro territorio – dichiara il presidente Occhipinti – In una fase in cui il sistema sanitario continua a confrontarsi con la carenza di personale infermieristico, ogni nuovo professionista costituisce una risorsa preziosa per garantire assistenza, competenze e vicinanza ai cittadini. A tutti loro rivolgiamo i migliori auguri per il percorso professionale che li attende”. L’impegno dell’Ordine si è esteso anche alle iniziative dedicate alla tutela della salute e alla presa in carico delle persone più vulnerabili. L’Opi, a tal proposito, ha partecipato agli incontri sul tema “Il Codice Rosa nell’Asp di Agrigento”, organizzati contemporaneamente ad Agrigento e Sciacca. Nel capoluogo era presente, in rappresentanza dell’Ordine, la segretaria della Commissione Albo Infermieri Pediatrici Jole Costanza, mentre a Sciacca ha partecipato il presidente Salvatore Occhipinti.

Nella mattina di oggi, inoltre, l’Ordine è presente all’iniziativa “Polizia di Stato e Asp di Agrigento insieme per gli screening oncologici”, promossa dalla Questura in collaborazione con l’Asp. A rappresentare l’Opi sono il componente della Commissione Albo Infermieri Salvatore Terrana; il segretario della Cai, Calogero Vella e la consigliera Giorgia Bongiorno. “La presenza dell’Ordine in queste iniziative conferma l’attenzione della professione infermieristica verso tutti gli aspetti della tutela della salute – conclude il presidente Occhipinti – Dalla formazione universitaria alla prevenzione, passando per i percorsi di assistenza e presa in carico delle persone più fragili, gli infermieri rappresentano un punto di riferimento essenziale per le comunità e per il funzionamento del sistema sanitario”.