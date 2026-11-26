“Vi prego, aiutatemi a non evadere”: è il senso della supplica rivolta ai carabinieri da un 56enne agli arresti domiciliari, preso dallo sconforto causato dalla solitudine. A raccontarlo sono gli stessi carabinieri del rione Camaro a Messina, contattati dall’uomo, costretto in casa da circa 8 mesi. “Vivendo da solo – spiegano – era stato colto da un particolare scoramento, che lo aveva indotto a considerare la possibilita’ di uscire di casa. Per tale ragione, al fine di non violare la detenzione domiciliare a cui era sottoposto, ha quindi deciso di chiedere aiuto per superare questo momento di difficoltà, evitando di commettere il reato di evasione”. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in un lieve stato di agitazione e lo hanno subito ascoltato: la sua solitudine derivava principalmente dalla lontananza dall’anziana madre, che non vedeva da tempo. “Ha ammesso di essere stato colto per un attimo dall’impulso di allontanarsi”, ma il tempestivo intervento dei militari ha evitato che potesse compiere la violazione. Dopo averlo rassicurato e rasserenato, i carabinieri hanno chiesto anche l’intervento del personale del 118, che ha condotto il 56enne presso l’ospedale Papardo per sottoporlo a una serie di accertamenti piu’ approfonditi, per fornirgli eventuale aiuto medico.