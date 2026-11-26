In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Inner Wheel Club di Agrigento – Distretto 211 Italia rinnova con profonda determinazione, sensibilità e spirito di servizio il proprio impegno civile, sociale e culturale, aderendo con un articolato programma di iniziative alla campagna mondiale delle Nazioni Unite “Orange the World – Stop alla Violenza sulle Donne”. Per l’anno sociale 2026/2027, il Club ha tracciato un percorso di sensibilizzazione di alto profilo simbolico e istituzionale, volto a coniugare la bellezza immortale del patrimonio storico-artistico agrigentino con l’urgenza di una profonda rivoluzione culturale basata sul rispetto, l’ascolto e la tutela della dignità umana. A testimonianza di una presenza costante e visibile nel cuore identitario della città, anche quest’anno si rinnova la consueta, suggestiva illuminazione e bardatura con tulle arancione degli ulivi secolari posti ai piedi del Tempio di Giunone, nella Valle dei Templi. Un gesto di forte impatto visivo ed emotivo in cui il colore arancione, simbolo globale di un futuro libero dalla violenza di genere, abbraccia le radici millenarie della pace e della civiltà, lanciando al mondo un messaggio universale di speranza e rinascita.

Il culmine del percorso di riflessione si è tenuto il 25 novembre nella prestigiosa cornice del Foyer del Teatro Pirandello, durante l’evento Interclub dal titolo eloquente: “Insieme per dire basta…! Noi ci siamo…!”. Momento importante dell’incontro è stata la proiezione del progetto “Il Richiamo Orange the World dalla Valle dei Templi di Agrigento”: un video-messaggio rivisitato e attualizzato, girato dalle socie del Club, nello scenario iconico del Parco Archeologico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un ponte ideale tra la grandezza eterna della storia e le sfide del presente, per elevare da Agrigento un monito corale contro ogni forma di abuso, prevaricazione e silenzio. Ad arricchire l’incontro sul piano scientifico e umano è stato anche l’autorevole intervento dell’Avvocatessa Floriana Salamone, socia storica del Club, che ha offerto alla platea un’analisi lucida e approfondita sulla figura del “Difensore civico della parte offesa”, illustrando gli strumenti giuridici essenziali e i percorsi di sostegno concreto a tutela delle vittime.

La serata, vissuta in un clima di intensa partecipazione emotiva, ha registrato la presenza congiunta delle più alte Autorità civili, giudiziarie, militari e politiche del territorio: una sinergia istituzionale di straordinario valore che conferma come il contrasto alla violenza sulle donne sia una responsabilità collettiva che richiede unità d’intenti e azione sinergica. L’impegno dell’Inner Wheel Club di Agrigento si è esteso con altrettanta intensità all’ambito artistico e letterario attraverso la partecipazione e la promozione dello spettacolo “Donne Violate Pirandelliane”, andato in scena presso il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”. Un evento teatralizzato di rara profondità che, nell’ambito della campagna “Orange the World”, ha trasformato l’arte e la letteratura in potenti strumenti di coscienza civile. Prima dell’inizio della rappresentazione, la consegna del gagliardetto dell’Inner Wheel all’Associazione Culturale “Concordia”, accompagnata dalla lettura di un messaggio della Presidente del Club, ha suggellato un patto di amicizia e condivisione di ideali nel segno della solidarietà e del rispetto della persona. È stato motivo di profondo orgoglio avere contribuito a promuovere un appuntamento di così alto valore umano e artistico. Il più vivo plauso a tutti gli straordinari protagonisti che hanno dato voce e anima a queste pagine con maestria e autentica partecipazione emotiva. Un pensiero particolare a Margherita Trupiano, che ha saputo restituire con grazia, misura e struggente espressività la figura storica e umana di Antonietta Portulano, toccando le corde più profonde dell’animo, e all’intera Associazione Culturale “Concordia”. Il ringraziamento più sentito e autorevole, infine, al noto regista e scrittore Angelo Cinque, vera anima di questo progetto: la sua passione, la sua sensibilità artistica e la sua sapiente guida trasformano ogni rappresentazione in un’esperienza indimenticabile, capace di arrivare dritta al cuore e risvegliare le coscienze. Conclude la Presidente: «Quando la cultura riesce a trasformare il dolore in consapevolezza, l’emozione in riflessione e la riflessione in impegno concreto, essa assolve alla sua più nobile funzione sociale affinché la voce delle donne non resti mai inascoltata e la luce arancione della speranza illumini ogni coscienza”.