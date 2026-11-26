I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato un 24enne e la sua compagna di 22 anni per furto aggravato.

I due sono stati fermati dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti a seguito di chiamata al 112, in un resort di contrada Renna, sorpresi mentre tentavano di vendere a due ignari acquirenti attrezzatura e materiale agricolo, precedentemente trafugato dalla medesima struttura, attualmente in chiusura stagionale. I due soggetti, avevano contattato gli ignari acquirenti su una nota piattaforma digitale “marketplace”. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.