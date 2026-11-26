La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 53 e 49 anni, marito e moglie, che in casa, a Belpasso, avevano quasi 150 grammi di marijuana. I due sono stati individuati dai poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, dopo un controllo di routine in strada, eseguito, nei pressi di via Vescovo Maurizio, a Catania. È stato il cane antidroga “Ares” a segnalare la presenza di sostanze stupefacenti all’interno del furgone guidato dal 53enne ed utilizzato per svolgere la sua attività lavorativa. All’uomo è stato chiesto di aprire il portellone del furgone, al cui interno è stato rinvenuto un involucro di marijuana di oltre 6 grammi.

Ritenendo che potesse avere nella sua disponibilità ulteriore droga, i poliziotti hanno esteso le verifiche anche all’abitazione dell’uomo, a Belpasso. Scorgendo dalla finestra i poliziotti insieme al marito, la donna si è affacciata al balcone e, cercando di non farsi notare, ha lanciato un contenitore in plastica. Uno degli agenti si è accorto del gesto e ha prontamente recuperato il recipiente con all’interno marijuana, così come confermato dai controlli con il narco-test. Non appena i poliziotti sono entrati in casi, “Ares” ha fiutato la droga, consentendo di recuperare ulteriori 140 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro e i coniugi sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. I due sono stati posti ai domiciliari, come disposto dal PM di turno, in attesa di essere giudicati per direttissima.