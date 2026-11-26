Quando si valuta un prestito a una piccola o media impresa tramite una piattaforma di crowdlending, il dato che rassicura di più è quasi sempre la presenza di una garanzia. Chi cerca in rete Maclear ag recensioni o schede su altri operatori del settore trova spesso indicata la quota di prestiti assistiti da ipoteca, pegno o fideiussione, come se bastasse a mettere il capitale al riparo. La realtà è più sfumata. Una garanzia vale quanto la possibilità concreta di farla valere, il tempo necessario per riuscirci e il prezzo a cui il bene si vende davvero. Per capirlo bisogna seguire, passo dopo passo, ciò che accade dal giorno in cui la rata non arriva.

Il primo mese: il ritardo non è ancora un default

Quasi tutte le piattaforme distinguono tra ritardo e insolvenza. Nelle prime settimane si parla con l’impresa, si concede una proroga, a volte si ristruttura il piano di rimborso. È una fase in cui l’investitore vede solo uno stato «in ritardo» accanto al prestito e, spesso, nessun interesse in arrivo. Il passaggio al default vero e proprio avviene di solito dopo 60 o 90 giorni, secondo le regole della singola piattaforma. Da quel momento parte il recupero, ed è qui che il tipo di garanzia fa la differenza.

Ipoteca: la più solida, la più lenta

L’ipoteca su un capannone, un terreno o un immobile residenziale è la garanzia che dà più fiducia, ed è anche quella con i tempi più lunghi. In Italia, se il debitore non collabora, l’immobile va pignorato e venduto all’asta tramite il tribunale. Le rilevazioni disponibili indicano durate medie delle esecuzioni immobiliari di diversi anni, con stime vicine ai cinque anni e forti differenze da un tribunale all’altro. C’è poi il prezzo. Gli immobili all’asta si vendono spesso con ribassi consistenti rispetto alla perizia iniziale, soprattutto quando i primi tentativi vanno deserti. Un rapporto tra prestito e valore del 60% sulla carta può ridursi parecchio al momento della vendita. Infine, l’ipoteca conta per il suo grado: se davanti c’è una banca con un’ipoteca di primo grado, gli investitori incassano solo ciò che resta dopo di lei.

Pegno sui crediti commerciali

Molti prestiti alle PMI sono assistiti dal pegno su crediti verso clienti: fatture emesse ma non ancora pagate. È una garanzia più rapida da escutere, perché non richiede un’asta, ma ha un punto debole evidente. Un’impresa in difficoltà tende a incassare quello che può prima di fermarsi, e i crediti rimasti sono spesso i più difficili da riscuotere. Conta molto se i clienti finali sono stati informati del pegno e se pagano su un conto controllato dal finanziatore: in caso contrario, la garanzia rischia di esistere solo sulla carta.

Fideiussioni personali

La garanzia personale del socio o dell’amministratore è molto diffusa e ha soprattutto una funzione di incentivo: chi ha firmato ha un motivo in più per trovare una soluzione. Come strumento di recupero vale quanto il patrimonio di chi l’ha firmata. Se l’imprenditore ha messo la propria casa a garanzia della banca, o se il suo patrimonio è modesto, la fideiussione aggiunge poco. Le schede dei prestiti raramente indicano il patrimonio del garante, e questo limita molto la possibilità di valutarla.

Riacquisto e fondo di accantonamento: due cose diverse

Accanto alle garanzie sul singolo prestito, alcune piattaforme offrono meccanismi propri. Il riacquisto, o buyback, prevede che la piattaforma o la società che ha originato il prestito ricompri la quota dell’investitore dopo un certo numero di giorni di ritardo. Il fondo di accantonamento, invece, è una riserva alimentata da una parte degli interessi o delle commissioni, da cui attingere per coprire le perdite. Entrambi sono utili, entrambi hanno un limite. Il riacquisto vale quanto la solidità di chi si impegna a pagare: se in difficoltà finisce proprio il garante, la promessa si svuota. Il fondo, per definizione, ha una dimensione finita, e in una crisi che colpisce molti prestiti insieme può esaurirsi in fretta. Nessuno dei due elimina il rischio, lo sposta su un altro soggetto.

Il caso del 2025: rimborso pieno, garanzie non ancora alla prova

Un episodio recente aiuta a capire perché un esito positivo non chiude tutte le domande. Nel luglio 2025 Vibroedil S.r.l., una PMI italiana finanziata tramite Maclear, società svizzera con sede a Wallisellen, è diventata insolvente con circa 150.000 euro ancora da restituire. Gli investitori sono stati rimborsati per intero, ma al di fuori della normale procedura di recupero sulle garanzie. Per chi aveva prestato denaro è stato un buon risultato. Per chi valuta oggi la piattaforma, significa che l’escussione del collaterale non è ancora stata messa alla prova in un default reale: non si sa quanto tempo richiederebbe, quanto si recupererebbe e come verrebbe gestita con più casi aperti insieme. Va ricordato anche che la società è iscritta a PolyReg, un organismo svizzero di autoregolamentazione con compiti di antiriciclaggio, e non dispone di una licenza europea per il crowdfunding né di un sistema di indennizzo per gli investitori. Il buon esito di un singolo caso non sostituisce una storia di recuperi documentata.

Un esempio ipotetico

Immaginiamo un’impresa di lavorazioni meccaniche, del tipo diffuso nella pianura tra Ferrara e Bologna, che chiede 300.000 euro per un anno offrendo ipoteca di secondo grado su un capannone stimato 600.000 euro, su cui una banca vanta ancora 250.000 euro. Il rapporto prestito-valore dichiarato potrebbe sembrare accettabile. Se però all’asta il capannone si vende a 400.000 euro dopo tre anni, tolti la banca e le spese della procedura agli investitori resta poco più della metà del capitale, senza interessi per tutto il periodo. Sono numeri inventati, ma l’ordine di grandezza dei rischi è realistico.

Cosa leggere nella scheda di un prestito

Tipo e grado della garanzia : ipoteca di primo o secondo grado, pegno notificato o meno, chi è il garante personale.

: ipoteca di primo o secondo grado, pegno notificato o meno, chi è il garante personale. Chi ha fatto la perizia e quando: una stima vecchia di un anno, commissionata dal debitore, vale meno di una recente e indipendente.

e quando: una stima vecchia di un anno, commissionata dal debitore, vale meno di una recente e indipendente. Chi gestisce il recupero : la piattaforma, uno studio legale, una società specializzata, e con quali costi a carico degli investitori.

: la piattaforma, uno studio legale, una società specializzata, e con quali costi a carico degli investitori. Lo storico dei default : quanti prestiti sono passati in recupero, quanti si sono chiusi e con quale percentuale recuperata.

: quanti prestiti sono passati in recupero, quanti si sono chiusi e con quale percentuale recuperata. Il diritto applicabile: un contratto regolato da una legge straniera può complicare l’azione su un bene situato in Italia.

A queste verifiche va aggiunta quella sul soggetto che gestisce la piattaforma: il registro ESMA per gli operatori autorizzati in Europa, gli avvisi della Consob e il database I-SCAN della IOSCO, che raccoglie le segnalazioni dei regolatori di molti Paesi.

Il punto pratico

Una garanzia riduce la perdita possibile, non la elimina, e quasi sempre allunga i tempi. Chi investe in prestiti alle PMI dovrebbe quindi calcolare due scenari: quello in cui tutto va secondo contratto e quello in cui un prestito su dieci finisce in recupero per tre anni. Se il secondo scenario mette in difficoltà i propri piani, la quota destinata al crowdlending è troppo alta, indipendentemente da quante ipoteche compaiano nelle schede.