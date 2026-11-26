Verifiche sul rispetto della legislazione di pubblica sicurezza e sul possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative per la gestione di circoli ricreativi privati. È stato questo il focus dell’azione di controllo eseguita dalla Polizia di Stato in un club del centro di Adrano, nell’ambito delle attività disposte dalla Questura di Catania per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa nei circoli.

L’intervento ha visto impegnati congiuntamente i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che hanno eseguito gli accertamenti di competenza sui titoli amministrativi e sugli avventori presenti al momento del controllo. Nel circolo sono stati identificati alcuni soggetti non registrati come soci e, pertanto, la loro presenza è risultata essere del tutto ingiustificata, costituendo una violazione della normativa di riferimento. Infatti, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sottolinea che la presenza di persone non associate equivale a considerare il circolo come una sala giochi abusiva, qualora all’interno del club vi siano giochi, come biliardi o carambole. Effettivamente, all’interno del locale è stata riscontrata la presenza di questi tipi di giochi e, pertanto, è scattata la sanzione amministrativa prevista dal TULPS di 1.032 euro ed il titolare è stato invitato ad astenersi dal proseguire l’attività, nelle more della notifica della formale diffida del Questore. Gli ulteriori controlli hanno fatto emergere il mancato adempimento dell’esposizione della tabella dei giochi proibiti; per tale ragione, il titolare del club è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.