Agrigento, affidati i lavori per il ripristino del muro di via San Vito

Sono stati formalmente affidati i lavori per il definitivo ripristino del muro di via San Vito, situato al di sotto del Circolo del Tennis. A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato che dichiara “questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso la messa in sicurezza di un’area strategica della nostra città, che da anni necessitava di una soluzione strutturale e duratura”.

Dal giugno 2021, quando via San Vito fu chiusa in via precauzionale, sono stati eseguiti diversi interventi, iniziati con una messa in sicurezza temporanea. Il muro fu puntellato per consentire una riapertura parziale al traffico e prevenire il rischio di caduta di calcinacci. Inoltre, è stato rivisto il sistema di smaltimento delle acque bianche nell’area sovrastante, in particolare presso i campetti del Circolo del Tennis, oggetto di un intervento già concluso di rigenerazione, che ha eliminato le infiltrazioni d’acqua, causa principale del deterioramento della struttura muraria. “Fin dall’inizio, abbiamo guardato oltre gli interventi provvisori, puntando a una messa in sicurezza definitiva del muro di via San Vito”, afferma l’assessore Principato, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza di una delle arterie principali della città.

L’amministrazione non si è limitata a un progetto puramente strutturale, ma ha incluso anche il miglioramento estetico dell’area, con la rimozione di elementi obsoleti come pannelli pubblicitari, impianti dismessi e vegetazione infestante. Il progetto prevede la pulizia e bonifica della superficie muraria, la riparazione dei conci di tufo erosi e il ripristino della muratura utilizzando materiali compatibili con la struttura originale in calcarenite. Inoltre, il parapetto e il cordolo in calcestruzzo verranno smantellati e ricostruiti per garantire stabilità e sicurezza nel lungo termine. Interventi analoghi verranno eseguiti anche sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega via De Gasperi a via San Vito.

“L’intervento complessivo avrà un costo di 150.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali”, aggiunge l’assessore Principato. “Questa cifra si aggiunge ai fondi già spesi per i precedenti interventi, finanziati con fondi ministeriali e statali, portando il totale degli investimenti nell’area a circa 300.000 euro, somma già prevista nel 2021.” “All’epoca, pochi credevano che saremmo arrivati a questo risultato, ma questo dimostra il nostro impegno nel completare i lavori e restituire alla città aree in totale sicurezza.” L’amministrazione confida nella collaborazione dei cittadini durante le inevitabili modifiche temporanee alla viabilità, laddove necessarie, e garantisce che il risultato finale sarà all’altezza delle aspettative.