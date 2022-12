Agrigento, al via accertamenti sismici su liceo Politi e scuola media Pirandello

Saranno eseguite dal 27 dicembre al 30 dicembre 2022 dalla ditta Ricciardello Carmelo s.n.c., per conto del Libero Consorzio Comunale Agrigento, le indagini diagnostiche strutturali (con prove distruttive e non distruttive con il ripristino dello stato dei luoghi) e l’effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico, degli edifici sedi del Liceo Scientifico e Scienze Umane “Politi” e della Media “Pirandello” di Via Acrone Agrigento, quest’ultima di proprietà del Comune di Agrigento.

«Continua senza sosta – spiega l’assessore all’Edilizia Scolastica Gerlando Principato – l’attività di verifica delle nostre scuole, in ritardo rispetto a quanto previsto dal punto di vista normativo. Anche la Scuola Media “Pirandello” grazie al Libero Consorzio di Agrigento si unisce alle verifiche già eseguite dal Comune nei 5 plessi scolastici di proprietà, (Nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale e Loris Malaguzzi). I restanti 28 plessi candidati all’avviso della regione PO FESR 2014-2020 azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” attendono, ci auguriamo, un riscontro tempestivo e positivo».

«Speriamo di riuscire a ricucire – afferma il sindaco Franco Micciché – il deficit normativo del nostro patrimonio scolastico la cui situazione era inaspettata, da un lato incrementando le azioni di verifica e dall’altro provvedendo, ove possibile, con i fondi del PNRR, al recupero di immobili di edilizia scolastica, chiusi per ridare decoro alla nostra città e offrendo i migliori servizi alle famiglie, che devono rivolgersi nostro malgrado a strutture private, perché quelle pubbliche sono state in passato dimenticate e poco attenzionate».