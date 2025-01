Agrigento, al via avvisi inclusione sociale e assistenza domiciliare e genitoriale: ecco come presentare le domande

Sono stati aperti, attraverso il Distretto socio-sanitario Ag1, tre Avvisi di inclusione sociale e di assistenza domiciliare e genitoriale. A renderlo noto è l’assessore ai servizi l sociale del Comune di Agrigento Marco Vullo.

“E’ una opportunità propizia che va sfruttata per i cittadini agrigentini e del Distretto l’apertura di 3 Avvisi che incidono positivamente per i servizi di inclusione sociale e di assistenza sia domiciliare che genitoriale” dice l’assessore Vullo.

Il primo Avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2022 riguarda l’Educativa Domiciliare, servizio attivato tramite l’utilizzo dei voucher digitali da parte dell’utenza per “l’acquisto del servizio” presso operatori economici accreditati sulla piattaforma “Servizi Sociali Web”, in possesso dei requisiti di seguito descritti. Possono usufruire del servizio i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, in possesso di attestazione Isee 2025 non superiore a € 9.360,00. I servizi offerti sono: (Piani Personalizzati, Supporto in attività extrascolastiche, Inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa, Promozione dell’autonomia personale e sociale, Accompagnamento e autonomia). I Cittadini che intendono trarre beneficio del servizio in argomento dovranno compilare, rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio 2025 c.a.

Il secondo Avviso è finanziato con il Fondo Povertà 2021, riguardante l’Assistenza Domiciliare per gli aventi diritto. Il servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio rivolto ai beneficiari del reddito di inclusione, erogato tramite l’utilizzo di voucher digitali da parte dell’utenza per “l’acquisto del servizio” presso operatori economici accreditati sulla piattaforma “Servizi Sociali Web”, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana, attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali secondo i bisogni e le condizioni di salute di ciascun utente. Le prestazioni sono attuate a domicilio.L’attestazione Isee 2025 anche per questo Avviso non deve essere superiore a €. 9.360,00. I Cittadini che intendono trarre beneficio del servizio in argomento dovranno compilare, rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio c.a.

Il terzo Avviso riguarda l’Assistenza alla Genitorialità finanziato con la quota servizi del Fondo Povertà 2022. Il presente avviso disciplina il servizio in oggetto tramite l’utilizzo di voucher digitali da parte dell’utenza per “l’acquisto del servizio” presso operatori economici accreditati sulla piattaforma “Servizi Sociali Web”.I Cittadini che intendono trarre beneficio del servizio in argomento dovranno compilare, rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it apposita istanza entro e non oltre il 31 gennaio c.a.

“Naturalmente, conclude l’Assessore Vullo, sarà stilata una graduatoria finale per tutti i 3 Avvisi ed invita caldamente i cittadini a presentare le istanze entro i termini stabiliti”.

Inoltre i cittadini che avranno scaricato gli Avvisi per presentare le domande saranno supportati da appositi sportelli all’interno degli uffici comunali di Piazza Pirandello il lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per ogni tipo di chiarimento in merito agli Avvisi.