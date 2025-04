Agrigento, al via il progetto collettivo “OltreCapitale”

Otto associazioni (4Yard, Blasco Da Mompracem Carlotta Cawa, Chiara Monteleone Studio, Comitato Promotore Porto , Empedocle Bandiera Blu Creatura Lab, Cuddriroom Davidad SRL Giorgia Amodio, Immagina Coworking Local Impact, Macte Studio OpenSpace Theater, Paradise Agrigento ASD Rudere Project, Scaro Café, TTT – Tierra Techo Trabajo) insieme per “OltreCapitale” un progetto collettivo, aperto, costruito dal basso per raccontare un’altra Agrigento. Il loro obiettivo è restituire dignità a una città abbandonata dalle sue istituzioni, partendo dai quartieri dimenticati, come il Ràbato, la Bibirrìa, Parco Icori, Villaseta, Montaperto.

Eventi culturali, laboratori, arte, teatro, tecnologia, partecipazione civica: OltreCapitale intende trasformare questi spazi marginali in nuovi centri di gravità culturale, dimostrando che un’altra Agrigento è possibile. Un’Agrigento viva, creativa, connessa alla sua comunità e capace di costruire il proprio futuro anche al di là del 2025.

Il progetto è anche una critica costruttiva all’attuale gestione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura, vissuto da molti agrigentini più come uno slogan vuoto che come un reale processo di trasformazione sociale.

“Vogliamo essere l’amplificatore di un’alternativa concreta alle mancanze che oggi caratterizzano questo evento”. Non una critica a tutto quello che si è fatto, ma un’azione di supporto: “Anche se riconosciamo il valore di alcune delle iniziative in atto, desideriamo arricchirle con eventi che privilegino culture, vissuti, idee e narrazioni che vogliono ripensare la città in un’ottica futura: perché ‘OltreCapitale’ è solo il punto di partenza per inaugurare un processo che vada oltre il 2025, che lasci un’eredità tangibile e duratura”, si legge in una nota del movimento.