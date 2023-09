Agrigento, al via il rifacimento manto stradale in via Cuoco e via Tortorelle

Dopo anni di attesa, si sistema il manto stradale delle vie Cuoco e Tortorelle. A breve, infatti, si procederà con l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del manto stradale per un importo di 100.000 euro derivanti da un finanziamento destinato al Comune dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia, relativo a “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 2018” che hanno interessato anche il Comune di Agrigento”. Un finanziamento che, dal 2018, vede il Comune di Agrigento come soggetto attuatore degli interventi ricompresi nel piano di investimento, e con le somme disponibili nelle casse comunali dal 2019.

«Una notizia – afferma l’assessore Gerlando Principato – che ci rallegra per avere avviato i lavori in queste due strade comunali ma allo stesso tempo ci lascia con l’amaro in bocca per il rischio corso, a causa del mancato avvio dei lavori già dal 2019, di perdere delle somme necessarie».

I lavori, che richiedono un’interdizione al parcheggio ambo i lati delle strade Vie Cuoco, Tortorelle, Bandiera, Rapisardi, Solferino, partiranno con la cantierizzazione venerdì 8 settembre e saranno esecutivi a partire da lunedì 11 settembre per una durata di circa 10 giorni lavorativi.

«Cercheremo di limitare al massimo i disagi agli abitanti della zona – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato – che credo saranno comprensivi e collaborativi».

«Un’ulteriore cantiere avviato in città – afferma il Sindaco Francesco Miccichè – si sta procedendo secondo le aspettative, grazie all’instancabile lavoro dell’assessore Principato che ha trovato la giusta sinergia con gli uffici tecnici, che sembrano aver ritrovato gli stimoli giusti per un cambio di passo».