Agrigento, al via le ricerche per la scomparsa di Alessandra Puma

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Alessandra Puma, 30anni, di Favara.

La giovane questa mattina intorno le 8 si trovava all’ ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Poi non ha fatto rientro, e i familiari già da alcune ore la stanno cercando.

La giovane è magra, alta circa 1,55 m e ha gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un jeans e un giubbino bronzo/ramato, uno zainetto color cammello.

“Chiediamo a chiunque l’abbia vista di contattare i familiari al

3208989985 o le forze dell’ordine”, si legge in un post sui social che sta girando anche le chat su whatapp.