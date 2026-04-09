Agrigento

Agrigento, al via le ricerche per la scomparsa di Alessandra Puma

La giovane questa mattina si trovava all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi la scomparsa

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Alessandra Puma, 30anni, di Favara.
La giovane questa mattina intorno le 8 si trovava all’ ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Poi non ha fatto rientro, e i familiari già da alcune ore la stanno cercando.
La giovane è magra, alta circa 1,55 m e ha gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un jeans e un giubbino bronzo/ramato, uno zainetto color cammello.
“Chiediamo a chiunque l’abbia vista di contattare i familiari al
3208989985 o le forze dell’ordine”, si legge in un post sui social che sta girando anche le chat su whatapp.

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