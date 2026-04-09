Agrigento

Agrigento, rompono il finestrino e rubano dentro l’auto: via portafoglio e zainetto

La donna ha già formalizzato denuncia alle autorità competenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ignoti malviventi hanno preso di mira diverse vetture in sosta questo pomeriggio a San Leone nella zona Le dune.
Una delle proprietarie di un’auto al ritorno, ha trovato il vetro in frantumi e si è accorta che dall’interno dell’abitacolo i ladri avevano portato via un portafogli con soldi, bottino povero di 25€, documenti personali e lo zainetto.
La donna ha già provveduto a formalizzare denuncia presso le autorità competenti, che hanno avviato le indagini per cercare di dare un volto ai responsabili.

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