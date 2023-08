Agrigento, alla guida ubriaca provoca incidente: denunciata

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del comando provinciale di Agrigento hanno denunciata alla Procura della Repubblica una giovane di 36 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna si è messa alla guida ubriaca ed ha provocato un incidente in via Crispi, quando si è scontrata frontalmente con un minivan con a bordo una comitiva di turisti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sul posto è giunta un’ambulanza che ha assistito la36enne completamente ubriaca. A carico della stessa, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida.