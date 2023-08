Agrigento, appartamento in fiamme al Quadrivio: vigili del fuoco sul posto 

Momenti di panico nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. Un appartamento all’ultimo piano di un condominio in via Regione Siciliana ha preso fuoco. Le fiamme hanno devastato l’intero immobile. Una colonna di fumo si è levata in cielo, ben visibile da più punti della città. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento, con non poca difficoltà, il rogo. L’appartamento, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vuoto al momento dell’incendio. Le fiamme sarebbero state causate dallo scoppio di una caldaia.