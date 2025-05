Crolla parte dell’ex ospedale di Agrigento, panico in via Atenea

Momenti di panico in via Atenea. La parte interna dell’ex ospedale, oggi un cantiere aperto per riqualificare lo stabile in nuova sede dell’Università, è crollata. Un forte boato è stato udito da residenti e gente che passeggiava. Il caso ha voluto che in quel momento non ci fossero lavori in corso e operai all’interno. Una grossa porzione dello stabile si è sgretolata al suolo.

Ingenti i danni anche alle abitazioni adiacenti, alcune delle quali quasi sventrate. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale. La via Atenea è stata chiusa al transito e sono in corso verifiche strutturali. Non ci sarebbero feriti ma sono in arrivo le unità cinofile per fugare ogni dubbio.

Una coppia di turisti francesi, ospiti in un B&B del vicolo, è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco e adesso si trova in strada in attesa di una sistemazione. Sul posto stanno intervenendo anche i tecnici dell’Enel per verificare eventuali danni alla rete elettrica.