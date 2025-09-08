Agrigento, Area Progressista attacca Miccichè: “Appalti inutili fino all’ultimo giorno”

“Fino all’ultimo dei suoi giorni l’amministrazione Miccichè non rinuncia a caratterizzarsi per appalti fatti solo per fare gli appalti, senza alcuna considerazione delle reali, primarie esigenze degli agrigentini, senza un progetto per sanare le ferite della città, senza un’idea guida, ignorando e tenendo ben chiuso nel cassetto il Piano per la mobilità. Lo prova l’appalto che realizzerà – pare – solo una quindicina di posti auto in via Pietro Nenni, a due passi dal parcheggio multipiano. La messa in sicurezza di punti critici in questa zona avrebbe richiesto ben altro”. Lo sottolinea, in una nota, Nuccio Dispenza, portavoce dall’Area Progressista di Agrigento. “Questi lavori, di cui in città non si sentiva proprio la necessità, considerate le tante emergenze e priorità, anche in via Nenni – prosegue la nota – daranno un altro colpo ad un angolo della città tra i più devastati dagli scempi del passato; orrori iniziati dal fascismo, che criminalmente cancellò, anche qui, le mura medievali che si affacciavano sulla Valle dei Templi. Ora, tanti soldi, e alla fine solo un pugnetto di posti auto che guasteranno la vista dal belvedere di piazzetta Sinatra. La logica – conclude Dispenza – è quella consolidata che ha violentato la Villa del Sole, senza alcun rispetto per il volere della città. Pessimi e irriguardosi fino all’ultimo”.