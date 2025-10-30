Politica

Forestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità”

Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

“In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

La strage di Casteldaccia, chiuse le indagini per la morte di cinque operai
Canicattì

In fiamme l’auto di un agricoltore a Canicattì, indagini 
Mafia

Non favorì incontri di mafia, scarcerato il presidente del Ciaculli Carmicino
Politica

Forestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità”
Agrigento

Capitale della Cultura, Schifani riceve il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Cucinotta
Agrigento

Scontro tra auto in via Nuova Favara, due feriti in ospedale