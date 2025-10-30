Forestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità”

“In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia.