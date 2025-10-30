Politica
Forestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità”
Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia
“In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia.
