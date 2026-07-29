Agrigento, Ass.Familiari e vittime della strada: “Via Luca Crescente più volte segnalata come strada a rischio”

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS-APS) – Sezione di Agrigento interviene a margine del sinistro stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Luca Crescente, all’ingresso della località balneare di San Leone, e rivolge un pensiero ai suoi familiari, con l’auspicio di una pronta ripresa.

Nel rispetto del lavoro delle autorità competenti, chiamate ad accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente, l’Associazione ritiene tuttavia doveroso richiamare l’attenzione su una problematica che da tempo è stata portata all’attenzione degli enti preposti.

“Via Luca Crescente, infatti, è stata oggetto di ripetute segnalazioni da parte nostra”, si legge nella nota AIFVS-APS Agrigento, con cui sono state evidenziate le criticità presenti lungo l’arteria e la necessità di adottare tempestivi interventi finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza stradale. Tra le principali problematiche segnalate figura la carenza di un’adeguata illuminazione pubblica, elemento essenziale per garantire una migliore visibilità e ridurre i fattori di rischio nelle ore serali e notturne, oltre alla necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza della sede viaria”.

L’Associazione ribadisce che “non intendiamo in alcun modo collegare le criticità segnalate alle cause del sinistro, che saranno accertate dagli organi competenti. Tuttavia, sottolineiamo come la prevenzione rappresenti il principale strumento per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali.

Per questo motivo, AIFVS-APS Agrigento rinnova il proprio appello alle istituzioni affinché le segnalazioni già trasmesse trovino concreta attuazione attraverso interventi strutturali e tempestivi, nella consapevolezza che la sicurezza delle infrastrutture costituisce un interesse pubblico primario e un investimento indispensabile per la tutela della vita umana.

La sicurezza stradale deve continuare a rappresentare una priorità assoluta, attraverso un costante impegno nella prevenzione e nella realizzazione delle opere necessarie a rendere le nostre strade sempre più sicure”, conclude Carmelina Nobile Responsabile territoriale e Consigliere Direttivo Nazionale AIFVS APS Agrigento.