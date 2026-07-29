Relazione Commissione Antimafia, Confesercenti: “Legalità è prima infrastruttura per lo sviluppo”

Confesercenti Sicilia accoglie con attenzione la relazione annuale della Commissione regionale Antimafia, illustrata dal presidente Antonello Cracolici all’Assemblea Regionale Siciliana, che fotografa una realtà nella quale la criminalità organizzata continua ad adattarsi ai cambiamenti economici e sociali, mantenendo una significativa capacità di condizionamento dei territori e delle attività produttive.

«La relazione della Commissione Antimafia rappresenta un richiamo forte che non può lasciare indifferente il mondo delle imprese – dichiara il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina –. Il commercio, il turismo e i servizi sono tra i settori maggiormente esposti ai tentativi di infiltrazione, alle pressioni criminali e alle distorsioni della concorrenza. Dove prevalgono l’illegalità e l’intimidazione, gli imprenditori onesti perdono libertà, competitività e fiducia nel futuro.»

«La lotta alla mafia – prosegue Messina – non riguarda soltanto la repressione dei fenomeni criminali, ma anche la costruzione di un contesto economico sano, nel quale chi investe e crea occupazione possa operare senza condizionamenti. La legalità è la prima infrastruttura di cui la Sicilia ha bisogno per attrarre investimenti, sostenere il commercio di prossimità e favorire uno sviluppo duraturo.» «Occorre rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria, forze dell’ordine e magistratura – conclude Messina – affinché gli imprenditori non si sentano soli nel denunciare estorsioni, usura e ogni forma di pressione criminale. Una Sicilia più libera dalla mafia è una Sicilia con maggiori opportunità di crescita, di lavoro e di sviluppo per le imprese e per le giovani generazioni.