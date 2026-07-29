“Dammi i soldi o rompo tutto”, chiesto rinvio a giudizio di 43enne per tentata estorsione 

La Procura di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Giuseppe Taormina, 43 anni, di Menfi, per tentata estorsione ai danni di un locale del popoloso centro dell’Agrigentino. La vicenda risale al settembre dello scorso anno quando, secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato avrebbe preteso denaro dal titolare di un pub a Sciacca: “Dammi i soldi o ti rompo tutto”.

Il proprietario, nel tentativo di allontanare l’esagitato, avrebbe consegnato due birre e qualche spicciolo ma il 43enne avrebbe anche colpito la porta del locale con un calcio. Il pm Simone Bellante, dopo aver chiuso le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione.