Lavoratori “in nero” in aziende agricole nell’Agrigentino, 6 imprenditori denunciati

Sei imprenditori denunciati, tredici lavoratori in nero o comunque irregolarmente assunti e sanzioni per un importo complessivo di quasi 40 mila euro. È il bilancio di una vasto controllo eseguito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del Comandi provinciale di Agrigento nei confronti di cinque aziende agricole tra Caltabellotta, Menfi e Sciacca.

I militari dell’Arma hanno riscontrato diverse irregolarità di carattere amministrativo e in tema di sicurezza sul lavoro: omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale, mancata formazione e informazione, mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, omessa nomina medico competente, mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e non avere designato addetti gestione emergenza, antincendio e primo soccorso. A finire nei guai sei imprenditori, denunciati alla Procura della Repubblica. Per una delle aziende è anche scattata la sospensione temporanea dell’attività.