“Summer Village 2026”, musica e street food a San Leone: ecco come cambia la viabilità

Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto il Lungomare Falcone Borsellino a San Leone ospiterà “Summer Village 2026”, manifestazione dedicata alla musica dal vivo, allo street food e all’artigianato locale, con ingresso libero dalle ore 19:00. Per garantire il corretto e sicuro svolgimento dell’evento, il Comune di Agrigento ha adottato un’ordinanza che dispone alcune modifiche temporanee alla circolazione veicolare nella zona. I provvedimenti, contenuti nell’Ordinanza Dirigenziale n. 230 del 28 luglio 2026, saranno in vigore ogni sera dal 31 luglio al 3 agosto 2026, dalle ore 21:00 e fino a cessate esigenze.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Rotatoria “Pantalena”: chiusura al traffico veicolare in direzione del Lungomare Falcone Borsellino; Viale Viareggio (tratto tra via Maddalusa e piazza Vincenzo Di Caro): divieto di transito verso il Lungomare Falcone Borsellino; Viale Lungomare Falcone Borsellino (tratto tra piazza Vincenzo Di Caro e il civico 35): divieto di sosta con rimozione forzata, in vigore dalle ore 17:00 nei giorni 31 luglio, 1, 2 e 3 agosto; Lungomare Falcone Borsellino, all’altezza dell’ex gelateria Vullo: obbligo di svolta a sinistra verso via Venere, con successiva svolta obbligatoria a destra verso la rotatoria di via dei Giardini; Via Senatore Cognata (ultimo tratto): divieto di transito verso il Lungomare Falcone Borsellino, con direzione obbligatoria a sinistra verso via Venere.

DEROGHE

Resta consentita la circolazione, lungo viale Viareggio e il Lungomare Falcone Borsellino fino a Piazzale Giglia, seguendo i normali sensi di marcia, a: residenti; persone con disabilità munite di apposito pass; Forze di Polizia e Polizia Locale; mezzi di soccorso e antincendio; autobus di linea, taxi e NCC.

IL PROGRAMMA

Il “Summer Village 2026” si svolgerà sul Lungomare Falcone Borsellino a San Leone da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto, con apertura al pubblico dalle ore 19:00 e ingresso libero. La manifestazione, organizzata da FDM Event e GEA – Eventi, Comunicazione e Marketing, prevede spettacoli musicali dal vivo, area street food, spazi dedicati all’artigianato locale e attrazioni per famiglie e bambini. Il cartellone artistico delle serate: Venerdì 31 luglio: serata inaugurale con gli Shakalab; Sabato 1 agosto: Colpa di Alfredo, tributo a Vasco Rossi; Domenica 2 agosto: Time 90 – La radio degli anni ’90; Lunedì 3 agosto: gran finale con Sikania, The Brothers e Lash Out.

Al termine di ogni spettacolo, spazio ai dj set di SalvoB e Angelino, Danyl, Feenyas, Don MiMi, Kalos, Tiziana Virzì e Luca D’Anca. L’appuntamento di San Leone segue quello già svoltosi a Canicattì dal 24 al 27 luglio, nell’ambito dello stesso format.